Падіння світових цін на нафту стало найбільш затяжним з 1986 року

Як повідомляє агентство Reuters, активність у виробничому секторі Китаю в серпні скорочувався дуже швидкими темпами.

Обидва глобальні показники на нафту, як зазначає агентство, знаходяться поблизу шестирічних мінімумів.

Агентство нагадує, що подібне тривале падіння цін на нафту на світових ринках спостерігалося з кінця 1985 року, коли в наступні п'ять місяців ціни на даний вид сировини впали в три рази. Тоді країни ОПЕК підвищили власний видобуток, щоб відновити частку на світовому ринку після збільшення виробництва нафти в країнах, що не входять в ОПЕК.

Вранці 21 серпня вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знижувалася на 0,94% - до 46,18 долара за барель, ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту WTI опускалася на 1,02% - до 40,9 долара за барель.

Ціна нафтового кошика ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у четвер, 20 серпня, знизилася на 2,78% – до 44,13 долара за барель з 45,39 долара в попередній торговельний день.

Зазначена ціна нафти ОПЕК є найменшою за останні сім місяців.

Також дані з США свідчать про зростання запасів нафти в цій країні.