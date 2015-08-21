У Мінську зустрілися голови "Нафтогазу" та "Газпрому" - говорили про зиму

У Мінську сьогодні, 21 серпня, відбулася робоча зустріч голови правління російського «Газпрому» Олексія Міллера і голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, йдеться в повідомленні «Газпрому».

«На зустрічі обговорювалися питання поточної взаємодії компаній та хід підготовки «Нафтогазу України» до осінньо-зимового періоду», - зазначили в російській компанії.

Інших подробиць у «Газпромі» не повідомили.

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Довідка УНІАН. 1 липня 2015 року Україна припинила імпорт газу з РФ. Україна розраховує до вересня отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування в підземні сховища в обсязі, який необхідний для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.