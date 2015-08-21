"Нафтогаз" найме юристів для захисту своїх прав в окупованому Криму

Відповідне рішення закріплено в урядовій постанові від 19 серпня 2015 року.

"Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" вжити заходів до залучення кваліфікованих і високопрофесійних юридичних радників для захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, пов'язаних із втратою або неможливістю використання Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" майна та неодержанням нею доходів на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя", - йдеться в документі.

"Дозволити Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" здійснити закупівлю юридичних послуг із застосуванням переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 7 частини другої статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель", - наголошується в постанові.

Читайте також"Нафтогаз" до кінця року купуватиме валюту на міжбанку, а не з резервів НБУ Довідка УНІАН. "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

На даний час на балансі "Чорноморнафтогазу" знаходиться 17 родовищ, з них 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: по природному газу – 58,56 мільярда кубометрів, по газовому конденсату – 1,231 мільйона тонн, по нафті – 2,53 мільйона тонн.

19 березня 2014 року бурові установки "Чорноморнафтогазу" в Криму були захоплені озброєними людьми.