Ціни на нафту Brent вперше за шість років впали нижче 45 доларів

Світові ціни на нафту в понеділок демонструють різко негативну динаміку, втрачаючи більше 2%; Brent вперше з 17 березня 2009 року пробив вниз психологічну позначку в 45 доларів за барель на тлі побоювань за економіку Китаю, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Сьогодні вранці вартість жовтневих ф'ючерсів на легку нафту WTI падала на 2,52%, до 39,44 долара за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent опустилась на 2,09% - до 44,51 долара за барель.

У понеділок індекс Шанхайської фондової біржі впав більш ніж на 8%, незважаючи на рішення влади дозволити інвестувати кошти пенсійного фонду в акції. Побоювання за економіку Китаю приводять інвесторів до думки, що інші економіки Азії також можуть сповільнити своє зростання, що призведе до погіршення ситуації з попитом на нафту.

"Ситуація з надлишком пропозиції продовжує чинити тиск на настрій інвесторів. На ринку панують побоювання щодо перспектив збільшення видобутку і поставок нафти з боку Ірану", - наводить агентство Рейтер думку аналітиків ANZ.

Крім цього, негативний вплив на ціни на нафту надала статистика американської нафтогазосервісної компанії Baker Hughes. За її даними, кількість бурових установок, зайнятих у видобутку нафти, зросла на 2 одиниці (674 штуки, або плюс 0,29%).