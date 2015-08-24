Ціни на нафту стрімко падають, фондовий ринок Росії не відстає

Про це повідомляє видання РБК.

"Вартість північноморської нафти марки Brent, яка є актуальною для російського бюджету, в понеділок продовжила падіння. Станом на 11:45 мск жовтневі ф'ючерси на неї опускалися на мінімумі до позначки в $43,69 за барель. На закритті ж попереднього торгового дня барель Brent коштував $45,26", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це мінімальний показник з березня 2009 року. Тоді вартість Brent опустилася до $39, після чого знову почала дорожчати.

У понеділок обвалився й російський фондовий ринок. Станом на 12:28 індекс РТС впав на 5,76%, до 718,44 пункту, індекс ММВБ — на 2,12%, до 1628,07 пункту. У лідерах падіння — "Мечел" (мінус 5,26%), "Россеті" (4,25%), "Сургутнефтегаз" (мінус 4,07%), "Соллерс" (3,85%) і "Діксі" (мінус 3,82%).

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Як повідомляв УНІАН, таке тривале падіння цін на нафту на світових ринках спостерігалося з кінця 1985 року, коли протягом наступних п'яти місяців ціни на даний вид сировини впали втричі. Тоді країни ОПЕК підвищили свій видобуток, щоб відновити частку на світовому ринку після збільшення виробництва нафти в країнах, що не входять до ОПЕК.