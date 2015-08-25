Ціна нафти сорту WTI впала до $38,24 - найнижчого рівня з лютого 2009 року

Різке зниження ціни відбулося після того, як індекс Шанхайської біржі впав на 8,5%, до найнижчого рівня з 2007 року, передає ТАСС.

"Протягом останніх двох тижнів ситуація в китайській економіці стала найважливішим фактором, що викликає стурбованість, - відзначили в понеділок в аналітичній записці експерти компанії Standard Chartered. - Саме цей фактор робить основний вплив на стан справ на ринку нафти".

Найбільш значні втрати в ході біржової сесії у понеділок зазнали компанії, які стали у свій час лідерами у видобутку сланцевої нафти: у Continental Resources Inc курс акцій упав на 9,50%, до $27,16, а у Anadarko Petroleum Corp акції впали на 4,70%, до $65,55.

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"Ті, хто хотіли вкласти кошти в нафтові компанії, явно занервували при нинішній ситуації на ринку, - вважає партнер інвестиційного фонду Sikich Investment Banking Крістофер Гейєр. - Набагато більш вигідно для них зараз утриматися від яких-небудь операцій".

На думку керуючого фонду Cavendish Asset Management Підлоги Мамфорда, "в умовах, коли ціни на нафту досягли цього рівня, охочих вкластися в нафтогазові активи немає".

РБК-Україна додає, що увечері в понеділок, 24 серпня, ціни на нафту Brent продовжили знижуватися, після того, як торги на американських біржах відкрилися зниженням.

Так, станом на 23:19 за київським часом вартість бареля нафти марки Brent на біржі ICE опустилася до 42,62 доларів за барель. Це на 6,84% нижче рівня закриття торгів у попередній день.

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 серпня вартість жовтневих ф'ючерсів на легку нафту WTI падала на 2,52%, до 39,44 долара за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent опустилась на 2,09% - до 44,51 долара за барель.