Ціни на нафту помірно зростають після спаду напередодні

Про це повідомляє Прайм.

"Станом на 07:34 мск вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent підвищувалася на 1,66% - до 43,23 долара за барель. Жовтневі ф'ючерси на легку нафту WTI-на 1,58% - до 38,84 долара за барель. При цьому раніше в ході торгів їх вартість знижувалася до 37,97 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що напередодні вартість Brent і WTI сягнула мінімумів 2009 року після сильних розпродажів на китайських фондових біржах, які підсилили побоювання за економіку Китаю і перспективи попиту на "чорне золото". Крім турбулентності на світових біржах тиск на вартість нафти продовжує створювати надлишок пропозиції в умовах уповільненого зростання попиту.

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"Економіка КНР продовжує уповільнюватися, і ФРС все одно може підвищити базову ставку до кінця року. Це створить додатковий тиск на два основних двигуна світової економіки останніх років: попит з боку Китаю та дешеві гроші", - наводить агентство Reuters думку аналітика HSBC Фрідріха Ноймана (Frederic Neumann).