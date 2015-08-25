Суд в Гаазі постановив стягнути з Росії €7 мільйонів на користь екологів Greenpeace

Міжнародний арбітраж при Постійній палаті третейського суду в Гаазі постановив стягнути з Росії грошову компенсацію за шкоду, заподіяну під час розслідування кримінальної справи стосовно екологів Greenpeace з судна Arctic Sunrise, пише "Комерсант".

У вересні 2013 року активісти спробували провести акцію на платформі "Прирозломна", що належить "Газпрому", проти нафтовидобутку в Арктиці, але були заарештовані і звинувачені в піратстві. Від Росії, серед іншого, зажадали відшкодувати витрати від простою Arctic Sunrise під час слідства над екологами та суму застави за їх звільнення. Розмір компенсації буде визначено пізніше, але, як з'ясував "Комерсант", мова йде про суму близько €7 млн.

Читайте такожРосія на межіМіжнародний розгляд у зв'язку з ситуацією навколо Arctic Sunrise і кримінальної справи щодо екологів з Greenpeace Нідерланди, під чиїм прапором судно курсувало, ініціювано в жовтні 2013 року. Тоді королівство поскаржилося на Росію в Міжнародний трибунал ООН по морському праву в Гамбурзі. "Ми розуміємо, що Росія хоче забезпечити безпеку територіальних вод, але не згодні з тим, що сталося з судном Greenpeace",— пояснював рішення Нідерландів подати в суд на Росію глава МЗС Франс Тиммерманс.

Раніше Міжнародний трибунал з морського права постановив, що при затриманні, розслідуванні, інспекції, арешті і процесі проти екологів Росія порушила відразу кілька статей Міжнародної конвенції по морському праву. На цій підставі Нідерланди мають право на відшкодування збитків та витрат, які понесені через кримінальне переслідування активістів та їх судна.

Міжнародний арбітражний суд у Гаазі (заснований в 1899 році з ініціативи російського імператора Миколи II), куди Нідерланди також звернулися зі скаргою, в свою чергу, підкріпив рішення трибуналу. Суд, зокрема, нагадав, що Росія спочатку звинуватила екологів у піратстві, але Міжнародна конвенція з морського права визначає піратство як акт, спрямований проти іншого судна. Оскільки платформа "Прирозломна" судном не є, російська реакція була неправомірною.

Крім того, суд розглянув питання правомірності звинувачень екологів у хуліганстві. Росія, йдеться у висновку арбітражу, інкримінувала активістам "хуліганство" на тій підставі, що учасники акції увійшли в 500-метрову заборонену зону навколо "Прирозломної". Огляд, захоплення і затримання судна, з точки зору міжнародного права, були б законними, якщо б мала місце безперервна гонитва за судном. Але погоні не було, а значить, не було і підстав розцінювати дії екологів як хуліганські.

Нідерландам, постановив арбітраж, належить компенсація за шкоду судна Arctic Sunrise і за матеріальний і нематеріальний збиток його екіпажу.

"Greenpeace підтримує рішення міжнародного арбітражу, оскільки реакція російської влади на акцію на "Прирозломній" була неадекватною",— зазначив прес-секретар російського представництва Greenpeace Поліна Малишева.