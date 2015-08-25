Запаси газу в українських сховищах перевищили 14 мільярдів кубометрів

Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 15 по 25 серпня збільшилися на 3,4%, або на 466 мільйонів кубометрів, - до 14,1 мільярдів кубометрів.

Про це говориться в повідомленні оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

Згідно з даними держкомпанії, середньодобові обсяги закачування газу в ПСГ складають 44,3 мільйона кубометрів.

Станом на 25 серпня, як зазначили в "Укртрансгазі", добові обсяги імпорту природного газу зі Словаччини становлять 36,9 мільйона кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році планує закачати до підземних сховищ 13,879 мільярда кубометрів газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 років і гарантування безперебійного транзиту російського газу до країн Європейського Союзу.

Відбір природного газу з підземних сховищ у 2015 році заплановано на рівні 8,688 мільярда кубометрів.

1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС. При цьому Україна розраховує до вересня отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування до підземних сховищ в обсязі, який необхідний для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.