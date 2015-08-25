Україна скоротила споживання газу на 9%

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, в порівнянні з попереднім місяцем споживання газу в липні збільшилося на 6%.

Також, за даними служби, споживання вугілля в Україні за липень 2015 року скоротилася порівняно з липнем 2014 року на 13,6% - до 4,057 мільйона тонн, при цьому в порівнянні з червнем поточного року збільшилася на 17,9%.

Споживання нафти в Україні за липень 2015 року скоротилася порівняно з липнем 2014 року на 74,4% - до 58,2 тисяч тонн, а в порівнянні з червнем поточного - на 5,5%.

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Як повідомляв УНІАН, "Укртрансгаз" прогнозує падіння споживання природного газу в 2015 році порівняно з 2014 роком на 20% - до 34 мільярдів кубометрів.

За словами голови "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва, скорочення споживання газу зумовлене відокремленням від енергосистеми України окупованих районів Донбасу та падінням промислового виробництва.

За даними Держстату, Україна в червні 2015 року скоротила споживання природного газу порівняно з червнем 2014 року на 26,1% - до 1,091 мільярда кубометрів. Споживання газу в червні 2015 року скоротилася в порівнянні з попереднім місяцем на 19,8%.