Україна призупинила імпорт електроенергії з Росії

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Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».

«Величина імпорту електроенергії з Росії на 21:00 24 серпня становила 0 МВт (планова величина 50 МВт)», - йдеться в повідомленні.

При цьому «Укренерго» не повідомляє про подальші плани поставок електроенергії з Росії.

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Як повідомляв УНІАН, Україна з перших днів серпня після двомісячної перерви відновила імпорт електроенергії з Росії.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, імпортувати електроенергію з Росії для України вигідно, оскільки вартість власної теплової генерації вища від російської.