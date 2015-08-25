Україна призупинила імпорт електроенергії з Росії
14:21, 25 серпня 2015Енергетика
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Україна, після трьох тижнів імпорту електроенергії з Росії через аномально спекотну погоду, з 24 серпня призупинила її закупівлю в цій країні.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».
«Величина імпорту електроенергії з Росії на 21:00 24 серпня становила 0 МВт (планова величина 50 МВт)», - йдеться в повідомленні.
При цьому «Укренерго» не повідомляє про подальші плани поставок електроенергії з Росії.
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Як повідомляв УНІАН, Україна з перших днів серпня після двомісячної перерви відновила імпорт електроенергії з Росії.
За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, імпортувати електроенергію з Росії для України вигідно, оскільки вартість власної теплової генерації вища від російської.
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