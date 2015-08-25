Падіння світових цін на нафту знизили вартість бензину в Україні на 50-60 копійок

За даними консалтингової групи "А-95", у період з 21 по 25 серпня великі мережі АЗС Amic, Shell, SOCAR, WOG, OKKO знизили ціни на всі марки бензину на 50-60 копійок за літр.

"Падіння світових цін продовжується і дозволило скинути перші 50-60 коп/л", - відзначає директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

За його словами, після зниження цін на дизпаливо, яке спостерігається вже більше місяця, прийшла пора бензину.

"Таку автономність від дизельного палива ринок показав на моїй пам'яті вперше. Причина криється в різній природі конкуренції. По дизпаливу є хороший прогрес в частині зменшення частки контрабанди, тоді як по бензину частка "лівака" досі дуже суттєва. Її видно навіть неозброєним оком на тих АЗС, які торгують на 2-3 гривні дешевше великих мереж. Фактично тільки після зниження закупівельних цін в "прозорих" гравців з'явилася планова маржа на рівні тих же 2-3 грн на літрі. Як по дизпаливу, так і по бензину падіння надалі продовжиться", - додав Куюн.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-липні 2015 року імпортувала нафтопродуктів в грошовому вираженні на 2,187 мільярда доларів.

За експертними оцінками, частка імпортного пального на ринку нафтопродуктів України сягає 80%.