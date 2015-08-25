Рівненська АЕС готується видати в енергосистему України повну потужність енергоблоків

Рівненська атомна електростанція на 80% виконала реконструкцію відкритого розподільчого пристрою 750 кВ (ВРП), яке дозволить видавати у вітчизняну енергосистему повну потужність енергоблоків станції.

Як повідомляє прес-служба АЕС, реконструкція проводиться протягом чотирьох місяців в рамках проекту будівництва повітряної лінії електропередач "РАЕС - п/с Київська".

Згідно з повідомленням, у роботах з реконструкції ВРП-750 на Рівненській АЕС беруть участь дві організації-генпідрядника - КП "ЕПЗМ-6" і ЮТЕМ-Інжиніринг. Роботи проводяться з участю підприємств-субпідрядників з різних регіонів України. Обладнання для реконструкції вироблено відомими компаніями України та Європи.

"Вже виконано монтаж і триває налагодження трансформаторів струму виробництва Запорізького заводу високовольтної апаратури. Отримано три фази шунтуючих реакторів від Запорізького заводу трансформаторів. Проводиться налагодження пантографных роз'єднувачів польського виробництва HAPAM на напругу 750 кВ", - повідомляють в прес-службі.

Крім того, наголошується, що на АЕС розпочалося встановлення елегазових вимикачів 750 кВ французької фірми Alstom Grid, в які змонтовані фундаменти та майданчики для обслуговування. Монтаж обладнання проводиться персоналом "ЕПЗМ-6" під керівництвом шеф-інженерів "Alstom Grid".

Раніше повідомлялося, що два блока Рівненської АЕС потужністю 1 000 МВт не можуть видавати електроенергію до мережі одночасно через відсутність необхідної лінії електропередач.

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Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На станції експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю - 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тисяч кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тисяч кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.

Розподільний пристрій — електроустановка, що служить для прийому і розподілу електричної енергії одного класу напруги.