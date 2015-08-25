Демчишин буде везти вугілля з усіх напрямків: Росії, далекого зарубіжжя та зони АТО

Україна, яка відчуває гострий дефіцит антрацитної марки вугілля через воєнні дії на Донбасі, у вересні-жовтні планує прискорити нагромадження запасів вугілля на складах теплових електростанцій за рахунок збільшення його постачань з Росії, далекого зарубіжжя, а також зони АТО.

Про це 20 серпня на закритому засіданні антикризового енергетичного штабу повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин, передає прес-служба міністерства у вівторок, 25 серпня.

«На даний момент запас вугілля 1,2 млн тонн. Звичайно, цього замало. Наступні два місяці – 10 днів серпня, вересень і жовтень – це період, упродовж якого можна і потрібно везти вугілля з усіх напрямків», - сказав Демчишин.

За словами міністра, Україна на 1 жовтня планує нагромадити 3,2 млн тонн вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ.

Також, як зазначив Демчишин, на шахтах «Павлоградвугілля», які підконтрольні енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, міститься близько 400 тисяч тонн вугілля марки Г, темпи вивозу якого останнім часом прискорилися.

«Із середнього обсягу 650 вагонів щодня, вони (ДТЕК – УНІАН) почали вивозити 750-780»,- зазначив міністр.

Крім того, за даними Демчишина, держкомпанія «Центренерго» домовилася про постачання вугілля з Росії та далекого зарубіжжя.

«У «Центренерго» є домовленості на постачання вугілля морським шляхом на кінець вересня – початок жовтня. З Кузбасу (РФ-УНІАН) відвантажується перша партія. До кінця серпня ці вагони мають надійти на станції», - додав міністр.

Довідка УНІАН. У грудні 2014 року в Україні відбувалися відключення електроенергії, які були пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через воєнні дії на Донбасі, де розміщується більшість шахт. Для недопущення повторних відключень Україна ухвалила рішення про тимчасовий імпорт електроенергії з Росії.

Також надзвичайно високих навантажень вітчизняна енергосистема зазнала і цього літа. В серпні 2015 року через аномально спекотне літо й зупинення на плановий ремонт декількох атомних енергоблоків Україна відновила імпорт електроенергії з Росії, аби не допустити віялових відключень.

14 серпня 2015 року в енергопостачальній компанії «Київобленерго» повідомили, що через дефіцит потужностей в країні вона змушена застосовувати графік аварійних відключень споживачів в області за вказівкою диспетчера Центральної енергетичної системи. При цьому в «Укренерго» агентству УНІАН повідомили, що ніяких спеціальних доручень «Київобленерго» не давали, але не виключили, що компанія може застосовувати планові аварійні відключення.

З 24 серпня Україна, після трьох тижнів імпорту електроенергії з Росії, призупинила її закупівлю.