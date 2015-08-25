Іран заявив, що готовий продавати свою нафту за будь-якою ціною

Іран повинен продавати свою нафту незалежно від ціни.

Про це повідомило Reuters з посиланням на міністра нафти країни Біджана Намдара Зангане.

"Ми повинні продавати свою нафту, незважаючи на те, що ціна йде вниз або вгору до $100 за барель. Навіть якщо ми хочемо продавати нафту дорожче, ціна визначається ринком. Після зняття санкцій Іран поверне свою частку ринку в розмірі понад 1 млн барелів на добу", - сказав він.

Міністр додав, що Іран збільшить видобуток на 500 тис. барелів на добу, як тільки санкції знімуть.

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Як повідомляв ТАСС, в липні Зангане говорив про плани Тегерану наростити видобуток нафти до 4,7 млн барелів на добу. За іншими оцінками, Іран мав намір досягти цього року досанкційного рівня видобутку нафти в 4 млн барелів на добу.

До введення санкцій Іран експортував 2,3-2,5 млн барелів нафти на добу, потім цей показник скоротився вдвічі.