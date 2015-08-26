Ціни на нафту коливаються в очікуванні новин зі США та Китаю

Нафта в середу торгується в обмеженому діапазоні в очікуванні статистики щодо тижневої зміни запасів нафти в США і на тлі повідомлень про зниження процентних ставок Народним банком Китаю, свідчать дані торгів, передає Прайм.

Сьогодні вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent підвищувалася на 1,02% - до 43,38 долара за барель. Раніше в ході торгів Brent дешевшав до 42,89 долара. Жовтневі ф'ючерси на легку нафту WTI дорожчали на 0,59%, до 39,53 долара за барель, раніше дешевшали до 38,9 долара за барель.

В середу Міненерго США опублікує щотижневу статистику щодо зміни запасів нафти в країні. За прогнозами аналітиків, комерційні запаси нафти в США за тиждень, що завершився 21 серпня, зросли на 2,167 мільйона барелів, або на 0,46%, - до 458,36 мільйона барелів.

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У той же час Американський інститут нафти (API) повідомив у вівторок, що запаси нафти в США за минулий тиждень скоротилися на 7,3 мільйона барелів, до 449,3 мільйона барелів, хоча аналітики очікували зростання на 1 мільйон барелів.

Іншим фактором, який впливає на динаміку нафтових ф'ючерсів, є рішення Народного банку Китаю в черговий раз знизити ставки за депозитами і кредитами. Зниження склало 0,25 процентного пункта.

Аналітики банку ANZ, думку яких наводить агентство Рейтер, вважають, що рішення Китаю допомогло заспокоїти сировинні ринки, однак стурбованість зберігається, і тому зростання ф'ючерсів буде обмеженим.