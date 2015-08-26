Президент Венесуели пророкує нафту нижче $30, якщо не допоможе "диво"

Президент Венесуели Ніколас Мадуро припустив, що венесуельська експортна нафта подешевшає до $30 і менше за барель, і сказав, що шукає компромісу з ОПЕК і Росією про стабілізацію цін, яку порівняв з дивом, пише Рейтер.

"Венесуельська нафта впала на $2 сьогодні. Досягла $35", - сказав він в щотижневому телевиступі у вівторок.

"Я думаю, що вона досягне $30 або впаде ще нижче".

Експортний нафтовий кошик члена Організації країн-експортерів нафти Венесуели складається з сирої нафти і продуктів її переробки і торгується з дисконтом до індикативних сортів через високий вміст важких компонентів.

Світова ціна на чорне золото становила у вівторок $43,21 за барель у порівнянні з $100 рік тому, на тлі надлишку на ринку. Деякі аналітики пророкували падіння американської нафти, ціна на яку становила $39,31, до рівня $30 і нижче.

Середньорічна ціна на венесуельську нафту становила минулого року близько $88,42, і її обвал посилив рецесію, дефіцит грошей і перебої з основними товарами напередодні парламентських виборів, на яких правляча Соціалістична партія, за прогнозами, зазнає поразки.

"Ми дивимося, чи зможе альянс ОПЕК і Росії досягти дива стабілізації цін", - сказав Мадуро.

ОПЕК не збирається на засідання до 4 грудня і раніше відкинула заклики до екстреної зустрічі. Організація відмовилася знижувати видобуток, незважаючи на падіння цін, сподіваючись тим самим відвадити конкурентів і зберегти свою частку на ринку. Порівняно багаті члени ОПЕК з числа країн Перської затоки краще готові до низьких цін, ніж країни Африки, Іран або Венесуела.

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Саудівська Аравія та Ірак, два найбільших виробники в ОПЕК, цього року досягли рекордних обсягів видобутку.