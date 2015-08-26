У Білорусі до опалювального сезону підняли ціни на газ

У Білорусі збільшено граничні максимальні відпускні ціни на вуглеводневі зріджені паливні гази для комунально-побутового споживання, призначені для реалізації на території країни, передає БЕЛТА.

Читайте такожЕкономіка Білорусі невблаганно падає: ВВП за сім місяців скоротився на 4%Так, відпускна ціна 1 т газу для комунально-побутового споживання, що реалізується організаціям, що входять до складу "Белтопгазу", на умовах "франко-відправлення" становить Br2 млн 680 тис. 646, на умовах "франко-склад організації-виробника" - Br2 млн 672 тис. 513 (1 долар США дорівнює 17 602,48 білоруського рубля). Що стосується відпускної ціни на газ, що реалізується організаціям, які не входять до складу "Белтопгазу", то вона формується з урахуванням кон'юнктури ринку.

Відпускна ціна на газ для заправлення в балони, реалізований юридичним особам та індивідуальним підприємцям на умовах "франко-склад організації-виробника", становить Br2 млн 825 тис. 538 за 1 т.