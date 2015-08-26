Прокуратура вимагає від "Київенерго" Ахметова повернути "Нафтогазу" 3 мільярди боргів

Прокуратура Києва вимагає в суді від «Київенерго», підконтрольного бізнесмену Рінату Ахметову, погасити 3,09 млрд грн боргів перед держкомпанією «Нафтогаз України».

Згідно з реєстром судових рішень, позов до «Київенерго» був поданий заступником прокурора м. Києва в інтересах Міністерства енергетики та вугільної промисловості та НАК «Нафтогаз України».

Згідно з матеріалами справи, позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням «Київенерго» зобов'язань за договором купівлі-продажу природного газу від 12 січня 2015 року, в результаті чого у столичній енергогенеруючої компанії утворилася заборгованість перед «Нафтогазом» у розмірі 3,09 млрд грн.

Госпсуд Києва призначив розгляд справи на 4 вересня 2015 року.

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Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

Генерацію електричної енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тис. км.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання та 183 котелнях. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі).