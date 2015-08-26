Кабмін відтермінував на рік виплату мільярдних боргів держкомпанією "Газ України" перед "Нафтогазом"

Кабінет міністрів відтермінував на рік виплату мільярдних боргів держкомпанією «Газ України» своїй «материнській» структурі НАК «Нафтогаз України».

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 19 серпня 2015 року.

Як зазначається в документі, ініціатором відтермінування виступило Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Борги «Газу України» перед «Нафтогазом» утворилися за природний газ. Суди різних інстанцій визнали понад 10 млрд грн боргів цієї держкомпанії перед «Нафтогазом».

При цьому Кабмін розпорядився призупинити виконання судових рішень на рік, а «Газ України» зобов'язав усі кошти боржників перенаправляти «Нафтогазу», який використовує ці гроші для закупівлі імпортного газу.

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Довідка УНІАН. Держкомпанія "Газ України" була створена в 2007 році та займалася продажем природного газу промисловим споживачам і теплокомуненерго. У липні 2012 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості ухвалило рішення реорганізувати компанію в публічне акціонерне товариство "Синтез-Газ України".