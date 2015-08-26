Яценюк доручив перевірити, чи знизили АЗС ціни на бензин на тлі дешевої нафти

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості України спільно з Антимонопольним комітетом перевірити цінову ситуацію на паливних ринках, перш за все ринках бензину і газу, у зв'язку з падінням цін на нафту на світових ринках. Про це Яценюк сказав у ході засідання уряду.

«Звичайно, позитив у тому, що ціна на нафту Brent становить вже 43 долара, - сказав Яценюк. – Для України падіння цін на нафту - це позитив. Але я б просив міністра енергетики спільно з Антимонопольним комітетом перевірити як корелюється зменшення цін на нафту на світових ринках і вартість палива на українських автозаправках».

Також Яценюк нагадав, що ціна на газ також має прив'язку до ціни на нафту. «І в тому випадку, якщо цінова кон'юнктура на нафту зберігатиметься, то це дасть можливість Україні купити дешевший газ, що буде мати вплив на кінцеві рахунки за природний газ (для населення - УНІАН)», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, український ринок нафтопродуктів після затяжного падіння світових цін на нафту на тлі ознак глобального перенасичення наприкінці серпня відреагував зниженням вартості бензину на 50-60 копійок за літр.

За даними консалтингової групи «А-95», у період з 21 по 25 серпня великі мережі АЗС Amic, Shell, SOCAR, WOG, OKKO знизили ціни на всі марки бензину на 50-60 копійок за літр.

Україна у січні-липні 2015 року імпортувала нафтопродуктів у грошовому вимірі на 2,187 млрд дол.

За експертними оцінками, частка імпортного пального на ринку нафтопродуктів України сягає 80%.