Демчишин назвав головних неплатників за газ та електроенергію

Рівень розрахунків за газ в середньому за 2015 рік становить близько 71%, а за електроенергію – близько 92%, повідомив у ході розширеного засідання уряду міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"Середній рівень за 7 місяців 2015 року за газ – 71%, за електроенергію – 92%. Причому основні неплатники за газ підприємства теплокомуненерго, а по електроенергії – водоканали", - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що крім водоканалів, багато з яких залишаються злісними неплатниками без видимих на те причин, не платять за електроенергію також шахти.

Раніше глава Міненерговугілля зазначав, що Кабінет міністрів України створив робочу групу з питань погашення заборгованості за спожитий газ та електроенергію. До її компетенції входитимуть розрахунки, в тому числі в зоні АТО.

За даними уряду, загальний борг всіх категорій споживачів перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ на даний час становить 30 мільярдів гривень. Приріст заборгованості за газ в 2015 році склав 9 мільярдів гривень.

Верховна Рада 16 липня ухвалила зміни в Закон "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна", що передбачають обмеження мораторію на відчуження майна боржників НАК "Нафтогаз України"з метою поліпшення фінансового стану компанії.

Прийнятий закон дає можливість відчужувати майно підприємств-боржників та реалізовувати його в користь "Нафтогазу".

Також в ході розширеного засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підкреслив, що основним джерелом коштів для оплати газу, який буде закачаний в підземні газові сховища для проходження опалювального сезону є розрахунки споживачів за спожиті ресурси,

"Ми, звичайно, ведемо переговори з нашими західними партнерами про короткостроковому кредитуванні закачування газу, але основним джерелом коштів є розрахунки за газ", - сказав він.

Читайте також"Енергоатом" за сім місяців збільшив дохід від реалізації електроенергії на 47%