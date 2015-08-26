ДТЕК Ахметова шантажує владу поверненням віялових відключень - депутат

Про це на брифінгу заявила народний депутат, секретар Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войціцька.

«Зараз у нас йде боротьба держави з одним із основних олігархів, який тримає галузь і фактично шантажує, в тому числі і уряд, щодо істотного збільшення ціни на вугілля, аргументуючи, що є порівняльна ціна на вугілля, яке ми імпортуємо», - сказала вона.

«З боку держави я бачу бажання зробити все для того, щоб не піти на відкритий шантаж з боку компанії ДТЕК, яка загрожує в тому числі повтором віялових відключень», - зазначила Войціцька.

За словами депутата, під час парламентських слухань, на яких обговорювалася проблема тарифів, вона запропонувала компанії ДТЕК пояснити, на чому ґрунтується необхідність підвищення ціни на вугілля.

«Генеральний директор ДТЕК сказав, що там дуже складні розрахунки, а коли попросили його надати ці розрахунки, вони (ДТЕК – УНІАН) досі так і не надали, і пояснень не було», - додала Войціцька.

Водночас, вона розповіла, що одним із основних пояснень необхідності підвищити ціну на вугілля був кредитний портфель, який формувався на балансі компанії і становить близько 3 млрд дол.

«І тут у нас виникає питання: куди були витрачені ці гроші, на які цілі і чи справді Україна і українці повинні їх компенсувати?» - зазначила депутат.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2015 року компанія знаходиться в конфронтації з міністром енергетики та вугільної промисловості Володимиром Демчишиним, який не раз заявляв про можливий зрив опалювального сезону через монопольне становище компанії. Міністр також є прихильником поділу компанії на декілька дрібніших шляхом продажу частини активів.

Вартість вугілля для ТЕС в Україні становить 1 100 грн/тонну без ПДВ. Підвищення ціни вугілля призведе до зростання тарифу на відпуск електроенергії в мережу теплоелектростанціями. Зараз він становить трохи більше 80 копійок за кВт/год, в той час як ДТЕК наполягає на 1,2 грн за кВт/год.

На думку голови Бюро комплексного аналізу і прогнозів Сергія Дяченка, держава повинна посилити контроль ДТЕК для боротьби з його монопольним становищем на ринку електроенергії. ДТЕК потрібно поставити в цивілізовані рамки роботи і здійснити повний доступ до інформації компанії через наглядові ради, оскільки в компаніях, які належать ДТЕК, частка в 25% залишилася у власності держави.

При цьому Дяченко вважає, що можлива реприватизація частини активів ДТЕК матиме вкрай негативний вплив на інвестиційний клімат в Україні.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», яка належить бізнесмену Рінату Ахметову.

У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «ДТЕК Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» та ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.