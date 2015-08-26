Демчишин: Україна без Росії може закачати в сховища до 17 мільярдів кубометрів газу

Україна до початку опалювального сезону, тобто до середини жовтня, може закачати в підземні сховища близько 17 мільярдів кубометрів газу без врахування російського газу, який поки не закуповується, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"У нас два місяці до опалювального сезону, скоріш за все, до двадцятих чисел жовтня. У нас є ще 50 днів. З точки зору закачування газу, навіть якщо при сьогоднішньому темпі 50 млн кубометрів щодня – це 2,5 млрд кубів щонайменше ми можемо закачати. Без російського газу", – сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 15 по 25 серпня збільшилися на 3,4%, або на 466 млн кубометрів, – до 14,1 млрд кубометрів. За даними оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз", середньодобові обсяги закачування газу в ПСГ складають 44,3 мільйона кубометрів.

Станом на 25 серпня, за даними "Укртрансгазу", добові обсяги імпорту природного газу зі Словаччини становлять 36,9 мільйона кубометрів.

Україна в 2015 році планує закачати в підземні сховища 13,879 мільярда кубометрів газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр. та гарантування безперебійного транзиту російського газу в країни Європейського Союзу.

Відбір природного газу з підземних сховищ у 2015 році заплановано на рівні 8,688 мільярда кубометрів.

1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС. При цьому Україна розраховує до вересня отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування в підземні сховища в обсязі, який необхідний для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.