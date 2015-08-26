Пакистан має намір імпортувати нафту і газ із Казахстану

Пакистан хоче імпортувати нафту і газ із Казахстану, заявив у середу, 26 серпня, прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф, передає ІА Новини-Казахстан.

Шаріф знаходиться в Казахстані з офіційним візитом.

Читайте такожУкраїна домовляється про постачання вугілля і газу з Казахстану"Ми погодилися нарощувати наші двосторонні відносини в науці, економіці, транспорті і також у повітряному сполученні. Ми будемо дуже раді імпортувати газ, нафту з Казахстану", — сказав Шаріф в ході спільної з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим заяви для преси.

"Ми також погодилися щодо взаємних підприємств в текстилі, сільському господарстві, фармацевтиці та інших сферах. Ми будемо співпрацювати в суднобудуванні та інших сферах", — додав Шаріф.