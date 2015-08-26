"Нафтогаз" збільшить позовні вимоги до "Газпрому" у Стокгольмському арбітражі

Найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" збільшить позовні вимоги до російському газовому монополісту "Газпрому" в Стокгольмському арбітражному суді, в якому сторони судяться з червня 2014 року.

Про це повідомив журналістам директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Сама логіка процесу передбачає, що додаються позовні вимоги. Оскільки позовні вимоги наразі закінчуються 1 січня 2015 року. Відповідно, те, що буде після 1 січня, теж буде додано до позову на пізніших стадіях", - сказав Вітренко.

За його словами, "Нафтогаз" пред'явить "Газпрому" додаткові позовні вимоги в Стокгольмському арбітражі за понесені фінансові втрати при транзиті російського газу до країн Євросоюзу протягом 2015 року.

"Щодо транзиту є факт недопостачання (від "Газпрому" - УНІАН) і факт низького тарифу", - сказав Вітренко.

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Як повідомляв УНІАН, "Газпром" збільшив позовні вимоги до НАК «Нафтогаз України» в Стокгольмському арбітражі до 29,2 мільярда доларів з 23,837 мільярда доларів.

Загальні позовні вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" становлять 16 мільярдів доларів Україна хоче переглянути в цілому умови газового контракту з "Газпромом" від 2009 року, а також добитися від Росії збільшення оплати за послуги транзиту газу до ЄС і компенсації за невиконання "Газпромом" контрактних умов у частині обсягів транзиту.