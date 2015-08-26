"Укренерго" підвищить стабільність енергопостачання півночі Луганської області

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, перший варіант передбачає спорудження повітряної лінії електропередач 220 кВ "Слов'янська ТЕС – Ювілейна" довжиною 60 км з реконструкцією відкритих розподільних пристроїв (ВРП) 220 кВ на Слов'янській ТЕС і на підстанції "Ювілейна".

Орієнтовна вартість та час реалізації заходу: 500 мільйонів гривень та 9 місяців (без урахування вартості та часу відновлення РУ 220 кВ на Слов'янській ТЕС). Основним недоліком цього варіанта в "Укренерго" називають фактичну відсутність (через руйнування внаслідок бойових дій) ВРП 220 кВ на Слов'янській ТЕС з автотрансформаторними зв'язками 330/220 кВ, через що енергокомпанія "Донбасенерго" планує демонтаж та списання обладнання.

У другому варіанті "Укренерго" пропонується посилення транзитних зв'язків 110 кВ між Слов'янською ТЕС та ПС 330 кВ "Куп'янськ" і вузлами ПС 220 кВ "Ювілейна" та ПС 110 кВ "Рубежная" шляхом облаштування дволанцюгових ЛЕП 110 кВ та підвісом проводу перерізом не менше 240 мм кв. по трасі існуючих одноланцюгових ЛЕП 110 кВ (всього 155 км в дволанцюговому виконанні, з яких 82 км - по території Луганської області) з облаштуванням додаткових лінійних комірок в РУ 110 кВ Слов'янської ТЕС, ПС 110 кВ "Курилівка - Т" і ПС 220 кВ "Ювілейна". Орієнтовна вартість заходу – 400 мільйонів гривень, часом реалізації - 9 місяців.

У прес-службі зазначають, що основний недолік цього варіанта - на час виконання робіт з реконструкції транзитної електричної мережі 110 кВ не буде забезпечуватися резервування споживачів північній частині Луганської області при відключенні генеруючого обладнання на Луганській ТЕС або аварійному відключенні ПЛ 220 кВ "Луганської ТЕС – Лисичанська", а також буде знижуватися надійність електропостачання існуючих споживачів, які отримують живлення від зазначеного вище транзиту 110 кВ. Крім того, повідомляється, що надійне резервування споживачів північній частині Луганської області від ПС 330 кВ "Куп'янськ" вимагає включення в роботу ВЛ 330 кВ "Слов'янська ТЕС – Куп'янськ", яка знаходиться в резерві через пошкодження РУ 330 кВ на Слов'янській ТЕС.

При цьому третій варіант підвищення стабільності енергопостачання півночі Луганської області передбачає спорудження нової ПС 500/220 кВ з установкою на ній одного автотрансформатора 500/220 кВ. Цей захід планується здійснювати заходами існуючої ПЛ 500 кВ "Нововоронезька АЕС – Донбаська", а також спорудою від неї нової ВЛ 220 кВ в напрямку ПС 220 кВ "Ювілейна" орієнтовною довжиною 20 км з використанням існуючої траси 110 кВ (наприклад, ВЛ 110 кВ "НПС – Ювілейна", яка знаходиться на балансі компанії "Луганське енергетичне об'єднання" ЛЕП).

"Реалізація зазначеного варіанта забезпечить надійне електропостачання споживачів північній частині Луганської області незалежно від стану генеруючого обладнання або рівня генерації Луганської ТЕС", - повідомили в "Укренерго".

Згідно з повідомленням, в подальшому, при відновленні ВЛ 220 кВ "Луганська ТЕС – Ювілейна" і "Лисичанська – Михайлівка", за рахунок запропонованого електромережевого будівництва можливо організувати видачу потужності Луганської ТЕС (до двох блоків) в ОЕС України.

За інформацією "Укренерго", орієнтовна вартість реалізації цього заходу становить 500 мільйонів гривень і 12-15 місяців.

Основним недоліком третього варіанту, згідно з повідомленням "Укренерго" є необхідність узгодження зміни конфігурації існуючої ПЛ 500 кВ "Нововоронезька – Донбаська" з російською стороною.

Разом з тим у компанії повідомили, що всі три варіанти будуть запропоновані на розгляд голові Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

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Як повідомляв УНІАН, "Укренерго" 21 серпня відновила пошкоджену в результаті активних бойових дій лінію електропередач 750 кВ "Донбаська–Південно-Донбаська", що дозволило збільшити на 200 МВт допустиму величину видачі потужності найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції.

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Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.