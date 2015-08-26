Іран може збільшити експорт газу вдвічі

Про це повідомляє видання Прайм з посиланням на іранський телеканал Press TV.

"За його інформацією, установка дозволить збільшити експорт іранського газу до таких країн, як Туреччина, Вірменія та Азербайджан, з 24 до 56 мільйонів кубічних метрів на день", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що згідно із заявою технічного директора Іранської інженерної компанії з розвитку нафтової промисловості Мохаммада Алі Емама (Mohammad Ali Emam), яке він зробив під час церемонії введення газової установки в експлуатацію, УКПГ є газовим терміналом для сусідніх країн, який дозволить збільшити експорт іранського газу до цих держав до 60 мільйонів кубічних метрів на день. Він додав, що нова УКПГ - перша установка, що працює на електричному двигуні, а не на газовій турбіні.

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"За словами іншого високопоставленого чиновника газової галузі Ядолли Баібверді, збільшення постачання газу до сусідніх країн стане першим кроком до початку експорту природного газу до Європи", - зазначає видання.