"Укренерго" підготувало план відключення електроенергії в регіонах цієї зими

Національна енергетична компанія "Укренерго" підготувала план відключення електроенергії в регіонах в майбутній осінньо-зимовий період, назвавши його більш легким порівняно з практикою аварійних або віялових відключень, яка застосовувалася минулої зими.

Про це повідомив перший заступник директора компанії Всеволод Ковальчук на прес-конференції в Києві.

"Зараз плануватиметься поступове розвантаження на півтори-дві години регіонів, щоб це не було болючим ні для промисловості, ні для населення", - сказав Ковальчук.

"Але це не означає, що цей план прийнято. Якщо ми назбираємо хоча б 2 мільйона тонн вугілля і якщо у нас буде тепла зима, тоді не доведеться вдаватися до таких заходів", - додав він.

Разом з тим, присутній на прес-конференції головний інженер "Укренерго" Олександр Коломієць був більш песимістичним в своїх прогнозах щодо проходження осінньо-зимового періоду 2015-2016 років.

"Якщо не буде вугілля, не буде води, забезпечити надійне безперебійне електропостачання буде практично неможливо. Хочемо ми чи ні, але єдиним методом запобігання розвалу об'єднаної енергосистеми України буде відключення. Тоді будуть введені графіки аварійних відключень", - сказав Коломієць.

За його словами, для стабільного проходження осінньо-зимового періоду Україна повинна мати на складах 2,7 мільйона тонн вугілля, тоді як зараз накопичено лише 1,2 мільйона тонн.

"Щоб вийти на запланований рівень запасів, потрібно щодня поповнювати без урахування спалювання на 34 тисяч тонн", - сказав головний інженер "Укренерго".

"Якщо зберігатиметься поточний темп, ми недоберемо необхідну кількість вугілля, це точно", - додав Ковальчук.

Разом з тим, керівництво "Укренерго" запевнило, що взимку за всіх наявних проблем з накопиченням вугілля та низьким рівнем води в річках вдасться уникнути розвалу єдиної енергосистеми України за рахунок імпорту електроенергії з Росії.

"У нас не буде розвалу, у нас буде велика частка імпорту. За умови дефіциту вугілля", - уточнив Ковальчук.

В "Укренерго" також повідомили, що на підготовку до зими за попередні 7 місяців компанія витратила 66 мільйонів гривень, що становить 89% необхідної суми.

При цьому "Укренерго" вирішило питання із закупівлею комплектуючих, що дозволить в умовах нештатної ситуації оперативно усувати неполадки, які виникають в мережах.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укренерго" повідомило, що запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій за період з 17 по 25 серпня збільшилися на 3% - до 1,319 мільйона тонн з 1,280 мільйона тонн.

Кабмін розробив план підготовки та проходження опалювального сезону 2015-2016 років, згідно з яким до 15 листопада Міністерство енергетики та вугільної промисловості та Держенергонагляду мають підготувати звіт про оцінку готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період.

До 15 вересня Міненерговугілля має розробити графік накопичення вугілля на складах теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей в обсязі не менше 3,2 мільйона тонн, з яких 1,4 мільйона тонн вугілля марки "А" і "Т", 1,8 мільйона тонн вугілля марок "М" і "Д".

Зазначені обсяги палива мають бути накопичені до 1 жовтня поточного року.

Крім того, Кабмін доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості, державному холдингу "Укренерго" та компанії "ДТЕК Західенерго" до 15 жовтня вжити заходів щодо перефіксації трьох додаткових енергоблоків Бурштинської теплової електростанції на роботу в об'єднаній енергосистемі України, а також спільно з НАЕК "Енергоатом" забезпечити виконання програми підвищення безпеки енергоблоків українських атомних станцій.

Довідка УНІАН. В грудні 2014 року в Україні спостерігалися віялові відключення електроенергії, які були пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через військові дії на Донбасі, де розташована більшість шахт. Для недопущення повторних відключень Україна прийняла рішення про тимчасовий імпорт електроенергії з Росії.

Між тим, надзвичайно високі навантаження вітчизняна енергосистема зазнала і влітку. У серпні через аномально спекотне літо та хронічний дефіцит вугілля для ТЕС Україна відновила імпорт електроенергії, щоб не допустити віялових відключень.

З 24 серпня Україна, після трьох тижнів імпорту електроенергії з Росії через аномально спекотну погоду, призупинила її закупівлю в цій країні.