Еквадор став видобувати нафту собі в збиток

Про це повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

"Еквадор виявився першою країною з членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), яка стала видобувати нафту собі в збиток. Країна продає барель нафти за $30, а його видобуток обходиться в $39", - йдеться в повідомленні.

Про те, що ціна продажу нафти менша за витрати на її видобуток, заявив президент Еквадору Рафаель Корреа. Він зазначив, що нинішній рік для країни став вкрай складним в економічному плані через падіння цін на нафту.

"Заява Корреа прозвучала незабаром після того, як кілька членів ОПЕК, в тому числі Лівія та Алжир, заявили про необхідність проведення екстреної зустрічі представників організації для обговорення дій в умовах падіння цін на нафту", - зазначає видання.

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Еквадор є передостанньою країною ОПЕК за обсягами видобутку нафти – в липні щоденний видобуток становила 538 тисяч барелів на день. Ціна нафти марки Oriente, яка видобувається в країні, 26 серпня становила 36,67 долларів за барель (ціна марки Brent – 43,27 долларів).