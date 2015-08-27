Нафта дорожчає на несподіваних новинах зі США

На світових торгах у четвер, 27 серпня, ціни на нафту слабо ростуть на тлі статданих зі США, передає Reuters.

Так, з початку торгів нафта марки Brent подорожчала на 0,99%, до $44,03 за барель, WTI - на 2,12%, до $39,42 за барель.

Читайте такожDie Welt: Тепер Путін відчує прокляття нафтиЗа даними Міненерго США, за тиждень, що завершився 21 серпня, комерційні запаси нафти (виключаючи стратегічний резерв) несподівано скоротилися на 5,5 мільйона барелів, або на 1,2%, - до 450,8 мільйона барелів. Аналітики очікували збільшення запасів. Видобуток нафти в США за тиждень скоротився на 0,12%, або на 11 тисяч барелів на добу — до 9,337 мільйона барелів на добу.

Чинить тиск на ринок і ситуація на світових біржах.