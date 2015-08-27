"Газпром" придумав новий спосіб поставок газу в КНР: хоче зіштовхнути Пекін з Вашингтоном

"Газпром" не може домовитися з Китаєм про постачання газу по західному маршруту і напередодні візиту Володимира Путіна в КНР пропонує китайцям новий шлях поставок по газопроводу з Сахаліну, пише "Комерсант".

Росія вкрай зацікавлена в такому проекті, оскільки ключове для регіону Південно-Киринське родовище несподівано потрапило під санкції США, серйозно обмежили можливості його розробки. Але питання в тому, чи готовий Пекін серйозно псувати відносини з Вашингтоном заради Москви.

Читайте також"Нафтогаз" збільшить позовні вимоги до "Газпрому" у Стокгольмському арбітражіГлава "Газпрому" Олексій Міллер оголосив, що компанія може "найближчим часом" підписати меморандум з китайською CNPC про трубопровідне постачання газу з російського Далекого Сходу. За його словами, компанії "включили даний проект в програму спільних дій стратегічного партнерства". Міллер зробив заяву в Пекіні за підсумками чергових переговорів з CNPC про постачання газу по західному маршруту (через Алтай, тепер проект називається "Сила Сибіру-2"). Контракт дуже важливий для "Газпрому", так як дозволить задіяти видобувні потужності в Західному Сибіру, які зараз частково простоюють. Але в цьому напрямку сторонам навряд чи вдалося домогтися серйозних успіхів, в прес-релізі "Газпрому" сказано лише, що "переговори впевнено просуваються". За словами співрозмовників "Ъ", знайомих з ситуацією, зберігаються принципові розбіжності за ціною, обсягами і термінами постачання.

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його Південно-Киринське газоконденсатне родовище на шельфі Сахаліну. Американським компаніям забороняється постачати обладнання для цього проекту, що ставить під питання не тільки його долю. Якщо освоєння Південно-Киринського буде зупинено і газ з нього не надійде на СПГ-завод «Сахаліну-2», під загрозою може опинитися і реалізація цього проекту, і стратегічне співробітництво «Газпрому» з англо-голландською Shell.

В результаті тепер "Газпром" знову різко міняє стратегію розвитку сахалінських активів і пропонує китайській стороні обговорити участь у проекті, який однозначно і прямо перебуває під санкціями США. Думки аналітиків щодо того, наскільки такий варіант прийнятний для Китаю, розходяться.

На думку галузевих співрозмовників "Ъ", заяви Міллера можуть бути частиною інформаційної кампанії перед візитом Володимира Путіна до Китаю 2-3 вересня. "Головним економічним пунктом переговорів повинен був стати контракт по західному маршруту, але домовленості немає, і потрібно наповнити візит якимось змістом",— говорить один зі співрозмовників "Ъ".