Атомний проект РФ в Єгипті "заморожений" через суперечку щодо російського кредиту

Очікуване 26 серпня підписання міжурядових угод РФ і Єгипту з будівництва АЕС в Єгипті зіткнулося з проблемами, пише "Комерсант".

Країни до останнього моменту не могли узгодити параметри російського держкредиту на проект. При цьому в разі позитивного рішення "Росатом" міг би одержати один з найбільших контрактів за кордоном: АЕС такої потужності - 4,8 ГВт у Москви замовляла лише Туреччина.

Читайте такожУкраїна поки не буде використовувати модернізоване ядерне паливо з РосіїЗа підсумками переговорів з президентом Єгипту Абдель-Фаттахом ас-Сісі, який приїхав у Росію на аерокосмічний салон МАКС-2015, Володимир Путін заявив, що "фахівці обох країн завершують опрацювання практичних аспектів спорудження цієї станції".

За даними джерела "Ъ", знайомого з ситуацією, документи практично готові: передбачалося підписати дві міжурядові угоди — з будівництва АЕС та з надання РФ держкредиту на проект. За його словами, параметри самого проекту вже були узгоджені: Єгипет пропонував будувати чотири енергоблоки (в залежності від проекту загальна потужність АЕС становить до 4,8 ГВт). Суму кредиту співрозмовник "Ъ" не уточнює, але каже, що останнім часом розходилися в розмірі процентної ставки за ним. У Мінфіні на запит не відповіли, в "Росатомі", який повинен стати виконавцем проекту, від коментарів відмовилися. Заступник міністра фінансів РФ Сергій Сторчак не став коментувати "Ъ" ситуацію, пославшись на те, що "переговори ще не завершилися".

Російська сторона ціну станції не називала, втім, за даними місцевих ЗМІ, радник міністра енергетики АРЄ Ібрагім аль-Асір ще в понеділок оцінював вартість блоку в $5 млрд (при двохблочній АЕС). Таку ж оцінку давали в Йорданії ще в 2013 році — в розпал переговорів з "Росатомом" за схожим проектом АЕС. При цьому відразу чотири блоки у "Росатома" практично жоден із зарубіжних замовників не просив: подібний проект будується лише в Туреччині. Якщо орієнтуватися на кредитні угоди з Бангладеш і Угорщиною, де фігурувала сума $10 млрд за два блоки АЕС, то вартість блоку — близько $5 млрд, говорить головний редактор Nuclear.Ru Ілля Платонов. Тоді АЕС з чотирма блоками може обійтися, за приблизними оцінками, в $20 млрд.