Казахстан і МАГАТЕ домовилися про створення банку низькозбагаченого урану

Казахстан та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) домовилися про створення банку низькозбагаченого урану, церемонія підписання угоди відбулася 27 серпня в Астані, повідомляє РБК з посиланням на Kazinform.

У церемонії взяли участь представники держав — членів Ради Безпеки ООН, серед яких Великобританія, Росія, США, Китай і Франція, і крім того, представники країн — донорів проекту — ЄС, Норвегії, ОАЕ та Кувейту. У підписанні угоди від казахстанської сторони взяв участь міністр закордонних справ республіки Ерлан Ідрісов, від імені МАГАТЕ — генеральний директор організації Юкія Амано.

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Мета створення нової організації — надати країнам-учасницям надійний доступ до палива для атомних електростанцій, що дозволить державам, які не володіють власним виробництвом зі збагачення урану, мати стабільні поставки ядерного палива. Зазначається, що новий банк допоможе знизити ризик поширення секретних технологій.