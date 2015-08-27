Росія і Єврокомісія проведуть двосторонню газову зустріч 11 вересня - ЗМІ

Росія і Єврокомісія проведуть двосторонню газову зустріч 11 вересня у Відні, передає ТАСС з посиланням на представника ЄК.

"Двостороння зустріч заступника глави Європейської комісії у справах Енергосоюзу Мароша Шефчовича з українським міністром енергетики Володимиром Демчишиним пройде сьогодні у Відні. Потім відбудеться двостороння зустріч з російським міністром енергетики (Олександром Новаком - ТАСС) 11 вересня у Відні", - повідомив він.

Читайте такожДемчишин: Україна без Росії може закачати в сховища до 17 мільярдів кубометрів газуПредставник ЄК зазначив, що за підсумками двох двосторонніх зустрічей може послідувати тристороння зустріч.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що двосторонні переговори з питань забезпечення постачання газу в Україну у форматі Україна – Єврокомісія, заплановані на 27-28 серпня, пройдуть за участю представників уряду США.

«27-28 буде зустріч у Відні. На ній планується участь американських партнерів. Вона буде наступним етапом (в газових переговорах - УНІАН). Американську сторону буде представляти уряд. Це буде двосторонній формат, і американська делегація братиме участь неофіційно», - сказав Демчишин.