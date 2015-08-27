Ціни на нафту піднялися завдяки несподіваній статистиці зі США

Ціни на нафту зросли майже на 4% завдяки несподіваному зниженню запасів нафти в США і зростанню світових фондових ринків, повідомляє Рейтер.

На середину дня ф'ючерси на Brent подорожчали на $1,66 до $44,80 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $1,52 до $40,12.

Запаси нафти в США минулого тижня знизилися на 5,5 мільйона барелів, за даними Управління енергетичної інформації, за прогнозу зростання на 1 мільйон барелів. Але деякі аналітики попереджають, що це падіння може бути разовим.

"Це несподіване зниження запасів, швидше за все, пов'язано зі скороченням імпорту, тому минулий тиждень міг бути нетиповим", - сказав інвестиційний аналітик Phillip Futures Pte Ltd Деніел Енг.

Зростання американських фондових ринків у середу частково заспокоїв інвесторів, що побоюються уповільнення зростання китайської економіки. Крім цього, в середу вийшла сприятлива економічна статистика США: обсяг замовлень на товари тривалого користування в липні зріс на 2,2 відсотка, що набагато перевищило прогноз і стало максимальним зростанням з червня минулого року.

"Це говорить про те, що компанії продовжували збільшувати інвестиції в початку третього кварталу за їх підвищенням у кінці другого кварталу", - йдеться в звіті банку ANZ.

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Банк Standard Chartered знизив прогноз середньорічної ціни Brent цього року на $10 до $54 за барель, а прогноз на 2016 рік - на $20 до $63. Банк знизив прогнози для WTI до $48 в 2015 році і $58 в 2016 році.