Ціни на нафту стрімко пішли в ріст - Brent вже вище $46

Нафта стрімко дорожчає - ціни злетіли на 7% в ході торгів четверга на тлі зміцнення на світових фондових ринках, свідчать дані торгів, передає Прайм.

Ввечері вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську суміш марки Brent збільшилася на 6,92%, до 46,15 долара. Жовтневі ф'ючерси на легку нафту WTI злетіли в ціні на 7,23%, до 41,39 долара за барель.

Зростання вартості нафти в четвер пов'язане з впевненою позитивною динамікою на світових фондових біржах. За підсумками торгів дня індекс Shanghai Composite зріс на 5,34%, склавши 3083,59 пункту. Індекс Shenzhen Composite додав 3,33%, досягнувши 1752,21 пункту. Гонконгський Hang Seng Index зріс на 3,6%, до 21838,54 пункту. Фондові біржі США також демонстрували впевнену позитивну динаміку в ході торгів, зміцнюючись в межах 2% на тлі сильних статистик з країни.

Читайте такожНафта допомогла російському рублю відбити тижневі втрати

На думку нафтового аналітика компанії PVM Тамаса Варги, різке зміцнення на фондових ринках спровокувало апетит до ризикових активів, одним із яких є "чорне золото".