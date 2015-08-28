Нафта продовжує дорожчати - Brent досягає $48

Світові ціни на нафту в п'ятницю продовжують впевнене зростання, вартість Brent короткостроково пробивала вгору відмітку у 48 доларів на тлі оптимізму на світових фондових ринках, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Сьогодні вранці вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську суміш марки Brent збільшилася на 0,57%, до 47,98 долара. При цьому під час торгів вартість бареля Brent досягала значення в 48,06 долара. Жовтневі ф'ючерси на легку нафту WTI росли в ціні на 1,07%, до 43,02 долара за барель. Протягом торгів ціна підскакувала до 43,46 долара за барель.

Напередодні зростання вартості нафти досягало 10% після того, як сильні макроекономічні дані США надали позитивний імпульс американським і європейським фондовим індексам. У п'ятницю оптимістичну тенденцію підтримують і азіатські біржі. Таким чином, за умов збереження позитивної динаміки цін на нафту 28 серпня поточний тиждень у цілому стане першим за останні 11 тижнів, коли буде зафіксовано подорожчання "чорного золота".

"Ми бачимо повсюдне ралі на ринках, нафта лідирує серед інших сировинних товарів. Основним стимулом стали переглянуті дані по ВВП США за другий квартал, які перевершили прогнози", - наводить агентство Рейтер слова аналітиків ANZ. Однак вони додали, що відновлення цін на сировинні товари виглядає слабким, оскільки побоювання за перспективи зростання економіки Китаю продовжують тиснути на ринок.

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У четвер стало відомо, що реальне зростання ВВП США в другому кварталі, за другою оцінкою Бюро економічного аналізу міністерства торгівлі становило 3,7% в річному вираженні. Експерти прогнозували зростання на 3,2%. За першою оцінкою збільшення становило 2,3%.