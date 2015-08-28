Україна сподівається у вересні підписати газову угоду з Росією

Про це за підсумками двосторонніх переговорів з представниками Єврокомісії у Відні повідомив керівник управління євроінтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості Михайло Бно-Айріян.

«Переговори завершилися. Понад три години ми говорили про можливу майбутню угоду (зобов'язуючий протокол) з РФ і ЄС щодо поставок природного газу в Україну на наступний опалювальний сезон. Сподіваємося, що документ буде підписано протягом майбутнього місяця», - написав на своїй сторінці у Facebook Бно-Айріян.

Також він повідомив, що на зустрічі 27 серпня у Відні обговорювалося питання надання Україні фінансової допомоги від міжнародних фінансових організацій для закачування газу до підземних сховищ.

«Єврокомісія намагається максимально допомогти нам у цьому питанні, розраховуємо на істотну підтримку з боку міжнародних фінансових організацій у цьому напрямку, звичайно, не без допомоги Брюсселя», - зазначив чиновник.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк може виділити 500 млн дол. на закупівлю Україною природного газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр.

Крім цього, НАК «Нафтогаз України» розраховує у вересні-жовтні 2015 року отримати кредит у розмірі 300 млн дол. від Європейського банку реконструкції та розвитку.

За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, Україна до початку опалювального сезону може закачати до підземних сховищ близько 17 млрд кубометрів газу без урахування поставок російського газу. При цьому, за словами голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, для комфортного проходження зимового періоду у підземних сховищах має бути накопичено 19 млрд куб. м газу.

З 1 липня 2015 року Україна не здійснює імпорт природного газу з Росії.