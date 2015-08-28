Міненерго РФ: у найближчі 20 років не варто очікувати зростання нафтових доходів

В проекті документа, з яким вдалося ознайомитися «Ведомостям», зокрема, йдеться, що в найближчі 20 років не варто очікувати зростання валютних надходжень від енергетичного експорту.

Зростання імпорту вуглеводнів, йдеться в енергостратегії, буде сповільнюватися, оскільки більшість країн прагнуть диверсифікувати структуру енергетики, розвивати невуглеводні джерела енергії, нетрадиційні види палива, що звужує ринкові ніші для Росії.

Читайте такожУ Росії вперше протестували економіку на нафту по $40: сценарій апокаліпсису

Валютні надходження від енергетичного експорту зростати не будуть: на європейському напрямку — з причини обмеженого попиту, на азіатському — через недостатню інфраструктуру та необхідність великих капіталовкладень у її розвиток.

Для розвитку енергетики, вважають автори документа, потрібно збільшити інвестиції в 1,2–1,5 разу до 2,3–2,8 трильйона доларів у цінах 2013 року.

Стратегія закликає до держпідтримку незалежних малих і середніх нафтових компаній. Їх роль, вказується в документі, буде зростати після 2020 року, коли, як очікується, структура запасів вуглеводнів погіршиться, і знадобляться велика інноваційна активність, ефективність капітальних витрат і гнучкість до змін кон'юнктури.

Читайте такожСвітовий банк: Росія втратить $34 мільярди після повернення Ірану на ринок нафти

Енергостратегію до 2035 року планували ухвалити ще в 2014 році, однак через санкції і падіння цін на нафту її розгляд було перенесено на середину 2015 року. На її основі планується підготувати генеральні схеми розвитку газової, нафтової, вугільної та енергетичної галузей.