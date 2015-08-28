ДТЕК Ахметова значно скоротив виробництво вугілля та електроенергії

Найбільший приватний украинский енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, у січні-червні 2015 року скоротив виробництво електроенергії на 22,2% - до 18,9 мільярда кВт/год порівняно з 24,3 мільярда кВт/год за аналогічний період 2014 року, повідомляється у звіті компанії на сайті Лондонської біржі.

Згідно зі звітом, видобуток вугілля в січні-червні 2015 року скоротився на 32,2% - до 14 мільйонів тонн з 20,7 мільйона тонн у січні-червні 2014 року.

Експорт електроенергії за підсумками першого півріччя 2015 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 62,3% - до 1,75 мільярда кВт/год, експорт вугілля скоротився на 72% - до 0,756 мільйона тонн.

ДТЕК у першому півріччі 2015 року імпортував енергетичне вугілля для потреб своїх теплових електростанцій в обсязі 404,1 тисячі тонн.

Читайте такожДТЕК Ахметова шантажує владу поверненням віялових відключень - депутат

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент".

У вугільний блок ДТЕК входять "ДТЕК Павлоградвугілля" (об'єднує 10 шахт), "ДТЕК Добропіллявугілля" (5 шахт), "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", "ДТЕК Ровенькиантрацит" (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "ДТЕК Свердловантрацит" (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "Шахта "Білозерська" і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений "ДТЕК Східенерго", "ДТЕК Західенерго" і "ДТЕК Дніпроенерго".

Компанія "Сервіс-Інвест", "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля", "ДТЕК Донецькобленерго" та ПАТ "Дніпрообленерго" представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить "Київенерго", яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.