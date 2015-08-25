Южно-Українська АЕС підключила до енергомережі блок №1 після ремонту

Згідно з повідомленням, блок був підключений 25 серпня о 00 год. 47 хв. На другому енергоблоці, як зазначили в компанії, триває капітальний ремонт з виконанням заходів з продовження експлуатації у понадпроектний термін.

«Третій енергоблок Южно-Української АЕС працює без зауважень в заданому режимі», - додали в «Енергоатомі».

Станом на 25 серпня в роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС-у межах норми.

Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.