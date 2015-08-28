Київ і Брюссель готуються до газових переговорів з Москвою

Єврокомісія розглядає двосторонні газові переговори з Україною, що відбулися 27 серпня у Відні, як проміжні з метою підготовки тристоронніх переговорів з РФ, які можуть відбутися до кінця вересня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив журналістам представник Єврокомісії Олександр Винтерсайн (Alexander Wintersein).

"Переговори відбулися за ініціативою Єврокомісії і є проміжним кроком з метою підготувати наступний раунд тристоронніх газових переговорів між ЄС, Росією та Україною", - сказав він.

За словами Винтерсайна, також заплановані двосторонні переговори з російською стороною на 11 вересня у Відні.

У свою чергу, представник з енергетичних питань Якуб Адамович (Jakub Adamowicz) додав, що серед питань, які обговорювалися під час переговорів, було питання фінансування.

"Але ми просимо вас зрозуміти, що ми не можемо надати зараз більше інформації, враховуючи той факт, що переговори тривають", - підкреслив він.

За словами Адамовича, процес, який триває з Росією і Україною, "слід в напрямку досягнення домовленостей по другому "зимового пакету". "Наступний крок - переговори між нами і Російською Федерацією 11 вересня, і ми сподіваємося провести тристоронні переговори до кінця вересня", - сказав він.

Читайте такожДемчишин розраховує купувати газ за ціною не вище 250 доларів

Як повідомляв УНІАН, керівник управління євроінтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості Михайло Бно-Айріян за підсумками двосторонніх переговорів з представниками Єврокомісії у Відні заявив, що Україна сподівається у вересні підписати тристоронній протокол з РФ та Єврокомісією про постачання природного газу в опалювальний сезон 2015-2016 років.

"Більше трьох годин ми говорили про можливу майбутню угоду (протокол зобов'язує) з РФ і ЄС щодо постачання природного газу в Україну на наступний опалювальний сезон. Сподіваємося, що документ буде підписаний протягом наступного місяця", - зазначив Бно-Айріян.

Також він повідомив, що на зустрічі 27 серпня у Відні обговорювалося питання надання Україні фінансової допомоги від міжнародних фінансових організацій для закачування газу в підземні сховища.

"Єврокомісія намагається максимально допомогти нам у цьому питанні, розраховуємо на суттєву підтримку з боку міжнародних фінансових організацій в цьому напрямку, звичайно, не без допомоги Брюсселя", - повідомив чиновник.