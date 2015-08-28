Демчишин анонсував зустріч щодо газу на 11 вересня: "Брюссель або Відень. Поки незрозуміло"
Україна сподівається у вересні підписати тристоронній протокол із Росією та Єврокомісією про постачання природного газу в опалювальний сезон 2015-2016 рр.
Тристороння зустріч із питань організації поставок російського газу в Україну та Євросоюз у форматі Україна – ЄС - Росія відбудеться орієнтовно 11 вересня, проте місце проведення зустрічі поки узгоджується, повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.
«Ймовірно вже 11 вересня буде вже (зустріч - УНІАН) у рамках тристоронніх переговорів. Це буде десь або Брюссель, або Відень. Поки незрозуміло», - сказав Демчишин.
Раніше в Міненерговугілля зазначали, що Україна сподівається у вересні підписати тристоронній протокол із Росією та Єврокомісією про постачання природного газу в опалювальний сезон 2015-2016 рр.
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Також прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначав, що організація поставок російського газу до Європи та України має бути оформлена тристороннім протоколом у форматі Україна – ЄС – Росія, за аналогією з протоколом і доповненням до контракту, підписаного минулого року.
Яценюк підкреслював, що тристоронній протокол - це єдиний механізм забезпечення постачання газу - як в Європейський Союз, так і в Україну.