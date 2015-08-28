Южно-Українська АЕС задіює взимку всі три енергоблоки

Південно-Українська атомна електростанція для забезпечення стабільної роботи української енергосистеми протягом зимового періода планує виробляти електроенергію на всіх трьох енергоблоках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник головного інженера з ядерної радіаційної безпеки Дмитро Соколов.

"Взимку будуть працювати всі три блоки. Ми проходимо зиму і з 1 березня у нас має зупинитися на ремонт енергоблок №3", - сказав Соколов.

За його словами, протягом зимового періоду енергоблок №3 працюватиме на 80% потужності з метою нормального режиму використання ядерного палива, частина якого в ході ремонту необхідно буде замінити на нове.

Разом з тим, Соколов зазначив, що наразі здійснюються роботи з продовження терміну експлуатації енергоблоку №2, які планується завершити до 17 грудня поточного року.

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Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області та є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташликська ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).