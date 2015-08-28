Україна та ЄС розраховують до кінця жовтня вирішити питання оплати російського газу

Про це повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"У нас пройшли дуже конструктивні переговори у форматі двох (з Європейською комісією – УНІАН). Ми зблизили позиції, дуже продуктивно попрацювали по фінансуванню (закачування газу – УНІАН): які можливості, коли, з датами, переговірниками. Ми сиділи близько трьох годин, детальний план сформували, але поки рано оголошувати. Але до кінця жовтня результат вже буде", – сказав Демчишин.

При цьому, відповідаючи на уточнююче питання про те, чи можна буде говорити про кредит для закупівлі газу, Демчишин сказав: "Я впевнений, що так".

Міністр також припустив, що рішення про виділення коштів може бути прийнято і раніше жовтня – у вересні.

"Можливо, кошти не будуть отримані до кінця вересня, але розуміння того, як ми їх отримаємо, точно стане зрозуміло вже у вересні", – підкреслив міністр.

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