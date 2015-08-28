Южно-Українська АЕС на початку 2016 року перевірить модернізоване американське паливо після року експлуатації

Південно-Українська атомна електростанція на початку 2016 року буде проводити перевірку модернізованого ядерного палива американсько-японської компанії Westinghouse ТВЗ-WR, яке близько року використовувалося на третьому енергоблоці станції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник головного інженера з ядерної і радіаційної безпеки Дмитро Соколов, додавши, що за результатами перевірки буде прийматися рішення про використання даного палива на інших українських реакторах.

"Після того як ми на початку наступного року оглянемо паливо після першого року роботи і побачимо, в якому воно стані, буде прийматися рішення про його завантаженні в такі реактори", - сказав Соколов.

При цьому він нагадав, що Южно-Українська АЕС обрана як пілотна станція для перевірки можливості впровадження палива Westinghouse на українських атомних електростанціях.

Також Соколов розповів, що для перевірки використовуваного палива Westinghouse був придбаний спеціальний стенд, на якому буде проводитися огляд паливних касет на наявність деформацій та інших відхилень за результатами першого року експлуатації.

За словами Соколова, у перевірці палива прийматимуть участь і фахівці компанії Westinghouse.

Читайте такожСпівпраця з Westinghouse допоможе Україні в переговорах з РФ про зниження ціни на ядерне паливо

Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва американсько-японської компанії Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні ЮУАЕС підключила даний блок до енергосистеми країни.

У 2016 році Запорізька атомна електростанція планує завантажити першу партію палива Westinghouse на 5-й енергоблок.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, в рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій Україна планує в 2016 році придбати більше третини палива для АЕС у компанії Westinghouse, тоді як в поточному році майже все паливо постачалося з Росії.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області та є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).