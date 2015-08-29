Нафту з резервуарів "Укртатнафти" треба було продати у 2014 році за 105 доларів - керівник компанії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив в.о. голови правління компанії «Укртатнафти», яка володіє Кременчуцьким НПЗ, Олексій Плакасов.

За його словами, колишній голова правління «Укртранснафти» Олександр Лазорко в квітні 2014 року прийняв рішення відкачати нафту з нафтопроводів, що простоюють, у вільні резервуарні парки «Укртранснафти», Кременчуцького, Надвірнянського та Дрогобицького НПЗ.

«Він зателефонував мені і запитав: «Зможеш прийняти нафту? А інакше її сепаратисти зіллють і заправлятимуть свої танки і літаки».

Ми взяли нафту і зберігали кілька місяців на безоплатній основі. Коли в країні починається війна, довго думати, підраховуючи витрати не можна! З тієї нафти не пропало нічого. Вона вся у наявності! Лазорко в 2014 році пропонував продати її з аукціону, а виручені кошти конвертувати і розмістити на спецрахунках Національного банку України, або переробити на бензин і дизпаливо – забезпечити армію і створити держрезерв нафтопродуктів. Він пропонував у той момент, коли всі розуміли, що нафта падатиме в ціні, оскільки це найбільш дієвий аргумент для впливу на зовнішню політику агресора. Ніхто не прислухався до Лазорка», - сказав Плакасов.

В. о. голови правління «Укртатнафти» назвав саботажем відхилення пропозиції Лазорка.

«Тоді у держави був ресурс у вигляді нафти вартістю 540 млн доларів США, а зараз це вже тільки 240 млн доларів. Поки лежала – нафта подешевшала на 300 млн доларів. І ціна нафти продовжує падати. Зараз це близько 42 долари за барель, а буде – 30! По суті, це був саботаж, організований окремими працівниками державних органів та компаній. Під різними пристойними приводами, з допомогою бюрократичних процедур, використовуючи відверту брехню і дезінформуючи уряд, саботажники виконували завдання: не дати державі скористатися цим ліквідним ресурсом, який міг істотно скоротити закупівлі енергоресурсів з імпорту, істотно знизити ціни на нафтопродукти в Україні, заощадити бюджетні кошти на забезпечення паливом армії і Нацгвардії», - сказав Плакасов.

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«Ціна неприйняття рішення рік тому – збиток у 300 млн доларів США, і завдання шкоди економіці країни триває. Це ж кримінальна відповідальність тих, хто мислить не по-державному!», - заявив Плакасов.

Як повідомлялося, керівництво «Укртатнафти» вимагає від "Укртранснафти" сплати боргу за зберігання близько 240 тис. тонн технологічної нафти.

"Укртатнафта" стверджує, що за період з 1 квітня до 31 липня основний борг державної компанії "Укртранснафта" за оренду резервуарів на Кременчуцькому НПЗ становить 187,3 млн грн.

З квітня оплата зберігання нафти на НПЗ не здійснюється.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня «Укртатнафта» направила на адресу керівництва «Укртранснафти» листа, в якому вимагала викачати нафту, що належить державі, з резервуарів «Укртатнафти» до 1 липня і повністю розрахуватися за її тимчасове зберігання через невиконання зобов'язань за договором оренди місткостей.

Також у листі наголошувалося, що 14 травня 2015 року в результаті інвентаризації технологічної нафти «Укртранснафти», розміщеної в резервуарах Кременчуцького НПЗ, фахівцями SGS «Прайсвотерхаузкуперс», «Укртранснафти», а також представниками від НАК «Нафтогаз України», Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та інших державних структур підтверджено наявність нафти у повному обсязі з якісними параметрами, що відповідають ДСТУ.

Довідка УНІАН. «Укртатнафта» створена в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн тонн переробки нафти на рік.