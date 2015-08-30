Ціна на нафту закріпилася на позначці $50

02:33, 30 серпня 2015
Енергетика
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Основні сорти "чорного золота" другий день поспіль тримаються на рівні 45-50 доларів за барель.

REUTERS

На світовому ринку вже другий день поспільвартість нафти тримається майже на однаковому рівні.

Європейська Brent коштує близько 50 доларів США за барель, а американська WTI – 45.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Ціна нафти в кошику Міжнародної організації 12 країн-експортерів ОПЕК за станом на 27 серпня (останні дані) склала 42,37 долара. Днем раніше, 26 серпня, вартість була 40,51.

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