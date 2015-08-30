У Середземному морі виявлено найбільше родовище газу
Провідна нафтогазова компанія Італії Eni заявила про виявлення найбільшого газового родовища в Середземному морі.
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу компанії.
Згідно із заявою, знахідка є "супергігантським відкриттям" у сфері природного газу. Родовище було виявлено у морі поблизу узбережжя Єгипту.
За даними компанії, потенціал нового родовища Zohr площею близько 100 квадратних кілометрів може становити до 850 млрд кубометрів газу.
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"Zohr є найбільшим родовищем газу, будь-коли відкритим в Єгипті і в Середземному морі", — підкреслює Eni.
"Супергігантське родовище після того, як буде повністю розроблено, зможе задовольняти попит Єгипту на природний газ протягом кількох десятиліть", — підсумовує Eni.